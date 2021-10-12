شرطة أبوظبي تحذر من «التوظيف الوهمي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي الباحثين عن عمل من خدع المحتالين الذين يستغلون فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية في الدولة للاحتيال على الباحثين عن عمل، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال.

وأفاد مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، بأن بعض المحتالين وصل بهم الأمر إلى انتحال أسماء شركات مشهورة كوسيلة لإقناع الضحايا وكسب ثقتهم ثم إيقاعهم في «مصيدة الاحتيال»، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، التي تمارس الاحتيال من خلال إيهام الباحثين عن عمل بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم.

وحث النساء على عدم إرسال بياناتهن وصورهن إلى الشركات الوهمية منعاً لتعرضهن للابتزاز لاحقاً.

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