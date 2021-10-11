أكثر من 477 ألف مسافر عبر مطار دبي منذ انطلاق إكسبو 2020 دبي

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، عن إرتفاع عدد المسافرين منذ انطلاق إكسبو2020دبي، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، 477 ألف و101 مسافر، مما يبشر بانطلاقة قوية لعودة السياحة في دولة الإمارت، والتعافي من الجائحة، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية في الدولة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون لااجانب بدبي، أن إقامة دبي مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة للمسافرين في الفترة المنعقدة لإكسبو2020دبي، في كافة منافذها كخلية واحدة وفريق متحد ضمن منظومة متكاملة لضمان أن يتجاوز إكسبو دبي كافة التوقعات ،مؤكداً أن موظفي الصفوف الأمامية يبذلون أقصى جهودهم لاستقبال الملايين من الزوار خلال هذه الفترة لإدراكم بأهمية الدور الذي يقدمونه والصورة المشرفة التي يعكسونها لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعاملهم وحسهم بالمسؤولية ووعيهم التام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع تداعيات كوفيد 19، ومساهمتهم بتقديم نسخة تليق بمكانة دولة الامارات والمنطقة العربية، وترك أثر إيجابي لاينسى في ذاكرة المسافرين.

وقال المري، يسعدنا أن نرحب بالعالم في دبي ونساهم في خلق تجربة فريدة لزوار الحدث الذي يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الإرث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات وتجربتها الملهمة للزائرين من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات، ونفتخر بأن نكون جزء من هذا الانجاز وهذا النجاح الغير مسبوق و الذي يحمل معه طموح العالم لرسم ملامح مستقبل جديد للبشرية، مضيفاً أن تزايد أعداد المسافرين يبشر بعودة السياحة والتعافي من الجائحة، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية .

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