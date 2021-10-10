تحكيم «شاعر المليون» يلتقي مشاركين في الكويت

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

التقت لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» في موسمه العاشر، وعلى مدى يومين، الشعراء الموجودين في دولة الكويت، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وقال مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة تحكيم البرنامج، سلطان العميمي: «أول أيام مقابلة الكويت كان بداية طيبة، وعدد الشعراء كان كبيراً، مشاركات مختلفة من حيث النوع ومن حيث الكيف، ومستويات جميلة، وشعراء يشاركون للمرة الأولى، وشعراء شاركوا في مواسم سابقة».

وأضاف العميمي أن «اللجنة أعطت ملاحظات على بعض المشاركات، ووضحت بعض الجوانب النقدية المتعلقة بالنصوص التي قدمت، وأن عدد الذين لم يجازوا كان قليلاً جداً، وهذا يوضح أن مستوى المشاركين مُرضيّ وبشكل جيد».

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