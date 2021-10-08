محمد بن زايد: الشباب السعودي مبدع ومتمكن في جميع الميادين

المصدر: دبي ■ وام

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن «الشباب السعودي مبدع ومتمكن في جميع الميادين، ويمثل قيم المملكة الأصيلة خير تمثيل، وينقل صورتها المشرقة إلى العالم».

جاء ذلك، خلال زيارة سموه، أمس، جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي.

كان في استقبال سموّه لدى وصوله جناح المملكة الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير دولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وعدد من المسؤولين.

وتعرّف صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولة له في الجناح الذي يعدّ ثاني أكبر جناح في معرض «إكسبو 2020 دبي» بمساحة تبلغ 13 ألفاً و59 متراً مربعاً، ويقع في منطقة الفرص، إلى رؤية المملكة الملهمة لمستقبل مشترك ومشروعاتها الطموحة، ضمن أربع ركائز رئيسة تشمل: المجتمع الحيوي، والطبيعة والتراث، والفرص الاستثمارية، إضافة إلى ما يجسّده الجناح من تاريخ المملكة العريق وما حباها الله من مناظر طبيعية متنوّعة بجانب مساحات للطاقة والاستدامة.

واستمع سموّه من القائمين على الجناح من الشباب السعوديين إلى شرح حول أقسام الجناح ومحتوياته وتقنياته الضوئية التفاعلية المتقدمة.

وأعرب سموّه عن سعادته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية، الذي يقدم محتوى إبداعياً ثرياً يجسّد ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار، مشيراً سموّه إلى أن الجناح يزهو بتاريخ المملكة العريق، ومشروعاتها الملهمة، ورؤيتها الطموحة إلى المستقبل.

كما أبدى سموّه سعادته برؤية الكوادر الوطنية السعودية المتميزة من الشباب والشابات القائمين على الجناح، الذين يستقبلون الزوّار بالعديد من لغات العالم، مشيراً سموّه إلى أن الشباب السعودي مبدع ومتمكن في جميع الميادين، ويمثل قيم المملكة الأصيلة خير تمثيل، وينقل صورتها المشرقة إلى العالم.

وأكّد سموّه أن جناح المملكة يشكل إضافة نوعية متميزة إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً سموّه التوفيق لمشاركة المملكة في هذا الحدث الدولي.

رافق سموّه، خلال الزيارة، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

كما زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جناح الفرص، الذي يضم ملتقى الأمم المتحدة المقام في معرض «إكسبو2020 دبي» الدولي.

واطلع سموّه على الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة المطروحة ضمن جناح الفرص وما يهدف إليه، من خلال توفير منصّة للأفراد والمجتمعات للتعاون والإسهام في رسم ملامح المستقبل وتحقيق المساواة للجميع.

وتقدم منظمة الأمم المتحدة، من خلال مشاركتها في مجموعة من البرامج وورش العمل والمعارض، التي تبرز أهمية الشراكات والتعاون بين الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم، بما فيها دولة الإمارات، بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، لإبراز أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتوافق موضوعات وبرامج جناح الفرص مع أهداف التنمية المستدامة، التي تأتي في جوهر رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية، وتنسجم مع أهداف «إكسبو 2020 دبي»، بدءاً من تسليط الضوء على مساعي الدول لجعل التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها، وصولاً إلى استقطاب ملايين الزوّار لتوعيتهم وحثهم على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعرف الجناح بأهدافه، من خلال ثلاثة مسارات تركز على المياه والغذاء والطاقة، وتوفير هذه الاحتياجات البشرية الثلاثة يعدّ عنصراً رئيساً وضرورياً لتحقيق التقدم في أي مجتمع.

ويُضفي الحيوية على المسارات الثلاثة مرشدون من خلفيات وجنسيات متنوّعة، أحدثت مشروعاتهم المبتكرة في مجتمعاتهم - وهي عبارة عن حلول بسيطة تتطلب القليل من الموارد أو الاستثمار - تأثيراً مغيّراً للواقع، ومن هذه النماذج للمشروعات (مسار الغذاء: مريم الجنيبي، من دولة الإمارات وهي مزارعة للمنتجات العضوية المستدامة وتعرف الزوار بكيفية زراعة غذائهم حتى وإن كانت في مساحة صغيرة).

إلى جانب (مسار الطاقة: فاطمة جمعة حاجي، من زنجبار/‏‏‏ تنزانيا تدرّبت لتصبح مهندسة طاقة شمسية لتوفر الكهرباء لقريتها)، و(مسار الماء: أبيل كروز وهو يعمل على تجميع الضباب، من خلال تعليق شبكات ليوفر الماء لمجتمعه).

ورافق سموّه، خلال الزيارة، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

ولي عهد أبوظبي:

• «جناح السعودية يزهو بتاريخ المملكة العريق ومشروعاتها الملهمة ورؤيتها الطموحة إلى المستقبل».

• «جناح المملكة يشكل إضافة نوعية متميزة إلى معرض (إكسبو 2020 دبي)».

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