محمد بن راشد: منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد أحد أهم أسرار تفوق دبي

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد أحد أهم أسرار تفوق دبي اليوم.

وكتب سموه في الحساب الرسمي على موقع "تويتر": "أحد أهم أسرار تفوق دبي اليوم .. هي منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد في منظومة الحكم في دبي .. ما زال يعيش بيننا بهذه القيم وبهذه الإنجازات".

أحد أهم أسرار تفوق دبي اليوم .. هي منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد في منظومة الحكم في دبي .. ما زال يعيش بيننا بهذه القيم وبهذه الانجازات .. pic.twitter.com/JMCwrHibbZ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 7, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news