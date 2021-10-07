عبدالله بن زايد : الإمارات تتصدر مواجهة التغير المناخي بالمبادرة الاستراتيجية

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، تصدر الإمارات مواجهة التغير المناخي عبر الإعلان المبادرة الاستراتيجية.

وقال سموه عبر الموقع الرسمي في "تويتر" :الإمارات تتصدر مواجهة التغير المناخي عبر الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام تماشيا مع أهداف اتفاق باريس".

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