40 فيلماً أجنبياً في «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تستضيف فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التي تنظمها «عن بُعد» مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، 40 فيلماً أجنبياً، تعرض خلال الفترة من 10 - 15 أكتوبر الجاري، تحت شعار «فكر سينما». وتتوزع الأفلام الأجنبية التي تشكل نصف إجمالي عدد الأفلام المشاركة في المهرجان لهذا العام على خمس فئات من فئات المهرجان السبع، وهي أفلام روائية، وأفلام من صنع الطلبة، وأفلام دولية قصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، وأفلام وثائقية، وتكشف رؤى سينمائية فنية فريدة عن الطفولة من مختلف ثقافات العالم.

ويمكن للراغبين في مشاهدة الأفلام ومتابعة فعاليات المهرجان الدخول على الرابط التالي:

www.siff.ae

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