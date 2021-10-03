شرطة أبوظبي تنعى أبناء الواجب بحادث سقوط طائرة إسعاف

المصدر: أبوظبي ■ وام

نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أبناء الواجب المغفور لهم مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، وملازم طيار ناصر محمد الراشدي، وطبيب مدني شاهد فاروق غلام، وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو، الذين وافتهم المنية، أمس، إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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