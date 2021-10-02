سيف بن زايد ينعى أبناء الواجب الذين وافتهم المنية بحادث سقوط طائرة إسعاف

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أبناء الواجب الذين وافتهم المنية بحادث سقوط طائرة إسعاف.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، رحل عنا اليوم في حادثة سقوط طائرة إسعاف، مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو، كانوا في طريقهم لأداء مهامهم الإنسانية لحماية الأرواح، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته".

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