«الوطني للأرصاد» يكشف آخر مستجدات الإعصار «شاهين» وتأثيراته على الدولة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الإعصار المداري «شاهين» متمركز حالياً شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، يصاحبه تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب، منوهاً إلى أن سرعتها حول المركز تتراوح من 116 إلى 150 كم/ الساعة.

وذكر المركز أن مركز الإعصار يبعد حالياً 440 كم من السواحل الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 11 كم/ س بتجاه غرب - شمال غرب، متوقعاً استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز:«من المتوقع تأثر الساحل الشرقي من اليوم السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة

ومن بعد ظهر ومساء يوم الأحد القادم الموافق 3 أكتوبر تتأثر بعض مناطق الدولة بإمتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشرقية تشمل منطقة العين والمناطق الجنوبية وتمتد على بعض المناطق الوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة».

وأضاف:«تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة مع السحب الركامية، فيما تكون حالة البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي خاصة المناطق المنخفضة كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً.»

وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة ويهيب المركز بالجمهور ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه ويرجو إتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.