توزيع 6.3 مليون وجبة في الأردن

المصدر: عمّان- الإمارات اليوم

أنجز بنك الطعام الأردني توزيع ستة ملايين و365 ألفاً و600 وجبة غذائية في الأردن حتى الآن؛ وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الدعم الإجمالي المرصود من حملة 100 مليون وجبة في الأردن، استفاد منها 94 ألفاً و52 شخصاً، وذلك بصيغة طرود غذائية.

ونفّذ فريق من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الجهة المنظمة لحملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في أربع قارات، زيارة ميدانية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمتابعة عمليات تقديم الدعم الغذائي للمستفيدين من الحملة، بالتنسيق مع كلٍ من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وبنك الطعام الأردني، للاطلاع على أفضل الممارسات التي تطبقها الحملة العالمية وشركاؤها للوصول السريع إلى المستفيدين بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية في المملكة.

وشملت زيارة الفريق، مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، حيث يتم تقديم المساعدة لحوالي 52 ألف لاجئ سوري داخل المخيم، ومنطقة الهاشمي الشمالي، حيث تتواصل عمليات توزيع الدعم الغذائي والتي تستمر بالتعاون مع بنك الطعام الأردني ضمن شبكة بنوك الطعام الإقليمية لتوزيع ما يعادل تسعة مليون وجبة غذائية في الأردن.

وزار الفريق مقر بنك الطعام الأردني وأحد مستودعاته حيث تطوع أعضاء الجانبين لتعليب وتغليف الطرود الغذائية المنوّعة، والتي تضم المكونات الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام للأفراد والأسر التي يتم توزيعها عليها في أماكن تواجدها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المحلية التي تمتلك قواعد بيانات دقيقة بالأفراد والعائلات الأشد حاجة، ومن ثم تسليمها في المستودع لإحدى الجمعيات الخيرية لتوصيلها مباشرة لمستحقي الدعم الغذائي.

فيما شملت زيارة الفريق إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن شرحاً عملياً من قبل برنامج الأغذية العالمي حول تبنّي التقنيات الذكية التي ضمنت وصول ما يعادل 4.7 مليون وجبة من حملة «100 مليون وجبة» إلى مستحقي الدعم الغذائي في مخيمات اللاجئين بصيغة قسائم فورية تعتمد تقنية بصمة العين وسلسلة الكتل «بلوك تشين» لتمكين المستفيدين من شراء المواد الغذائية والتموينية التي يحتاجونها من المحال التجارية والمخابز للحصول على المنتجات الغذائية الطازجة التي يحتاجونها.

وأشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان أحمد علي البلوشي بدور المملكة الأردنية الهاشمية في احتضان اللاجئين، وتقديم الدعم والرعاية لهم، وثمن الجهود المباركة التي تبذلها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في هذا المجال الإغاثي والإنساني وفي تنفيذ المبادرات والبرامج الخيرية والتي تشمل الفئات المستحقة في كافة المناطق والدول بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين.

وقالت مدير إدارة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سارة النعيمي: تتعاون حملة 100 مليون وجبة، الهادفة لإطعام الطعام في 30 دولة، مع بنك الطعام الأردني وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية والإنسانية لتوزيع تسعة ملايين وجبة بصيغة طرود غذائية في الأردن للأفراد والأسر في مخيمات اللاجئين العشوائية في صويلح والبقعة وعجلون. وقد تم توزيع أكثر من 6.3 مليون وجبة حتى الآن استفاد منها أكثر من 94 ألف شخص.

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