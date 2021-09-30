منصور بن محمد يدشّن الهوية الجديدة لخدمة الأمين في دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

دشن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، الهوية المؤسسية الجديدة لخدمة الأمين التابعة لجهاز أمن الدولة في دبي، حيث نوه سموه بالنجاحات التي حققتها خدمة الأمين على مدار 18 عاماً، وما تشكله كجسر للتواصل بين أفراد المجتمع وجهاز أمن الدولة في دبي، بما يعزز جهود حفظ الأمن والأمان في الإمارة.

وأشاد سموه بما يقوم به جهاز أمن الدولة في دبي، بقيادة مدير عام الجهاز الفريق طلال بالهول، من جهود حثيثة وما يقدمه من مبادرات وأفكار مبتكرة تعمل على تحقيق رؤية القيادة في تعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن أمنا وأماناً وأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وقال نائب مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي اللواء عوض المهيري: «حققت خدمة الأمين منذ إطلاقها في العام 2003، تواصلاً مثمراً بين الجمهور وجهاز أمن الدولة في دبي، وكان كفيلاً بتعزيز الاستقرار وتحقيق الأمن وفق خطى ثابتة، مواكبةً للخطط الاستراتيجية لإمارة دبي».

وأضاف: «استقبلت خدمة الأمين خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما يقارب 60 ألف مكالمة عبر وسائل الاتصال الحديثة والذكية لتلقي المعلومات الأمنية، من بينها أكثر من 20 ألف مكالمة خلال العام الماضي».

وتابع: «هذا الحجم الكبير من الاتصالات يعكس مستوى الثقة الكبيرة بين الجمهور من المواطنين والمقيمين وخدمة الأمين، ومكانة الخدمة باعتبارها إحدى المنصات الرائدة في التواصل مع الجمهور الكترونياً وعبر الزيارات الميدانية».

ولفت اللواء المهيري إلى حرص خدمة الأمين على تنظيم محاضرات توعوية في المدارس ومراكز التجمعات لمختلف الفئات والجنسيات بهدف الوصول لجميع شرائح المجتمع على مدار السنوات الماضية، ما عزز التواصل بين مختلف شرائح المجتمع وجهاز أمن الدولة في دبي، حيث ارتأت الادارة العليا للجهاز إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للخدمة بما يواكب التطورات والتغيرات في مسؤوليات خدمة الأمين.

وأوضح أن الهوية الجديدة تعكس حرص خدمة الأمين على التواصل مع جميع أفراد المجتمع عن طريق فتح قنوات اتصال آمنه ومباشرة مع الحفاظ على سرية وخصوصية المتصل، تحقيقاً لرؤيتها في الوصول إلى أعلى مستويات الأمن والأمان، وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمع ورفاهيته، والمحافظة على سلامته، مؤكداً أن خدمة الأمين تعتبر المتواصلين معها من أفراد المجتمع جنوداً مجهولين يرفعون لواء الخير والمحبة للإبقاء على المجتمع آمناً مستقراً ينعم بأعلى مستويات الأمن والأمان.

وجاء تصميم الهوية الجديدة للخدمة متضمناً درعاً يمثل الحماية والاستقرار والأمن، ويداً تمثل تعاون المجتمع، وتعبر عن أهمية تواصل الجمهور مع جهاز أمن الدولة في دبي، والعمل يداً بيد في الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.

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