مكتوم بن محمد: الوطن أمانة في أعناقنا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على منح سموه الثقة بالمهمة الاتحادية الجديدة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على «تويتر»: «أتقدم بالشكر لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، على ثقتهم وتشريفي بالمهمة الاتحادية الجديدة. وأسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي».

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