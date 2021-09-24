حملة تفتيش على المقاصف المدرسية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ■ وام

نفذت بلدية أم القيوين في فلج المعلا، حملة تفتيشية على المقاصف المدرسية، للتأكد من تطبيقها التدابير والإجراءات اللازمة لسلامة الأغذية المقدمة للطلبة، والتأكد من التزام الموردين بتوفير وجبات غذائية سليمة، وضمان وصول الغذاء إليها بشكل نظيف وصحي، إلى جانب التأكد من التزام الموردين بآلية التوريد المتبعة للمدارس، والتقيد بمعايير الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية في الدولة.

وأكدت البلدية أن الحملة، التي ستستمر طوال العام الدراسي، تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية للطلاب، والعمل على وصول غذاء صحي وسليم لهم، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى التأكد من التزام العاملين باستخراج البطاقات الصحية، التي تؤكد خلوهم من أي أمراض معدية.

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