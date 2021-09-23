شرطة دبي تحتفل باليوم الوطني السعودي تحت عنوان "شعب واحد"

المصدر: دبي - وام

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي، باليوم الوطني السعودي الـ 91، وتقدمت بأحر التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة، وإلى كل أبناء الشعب السعودي، بهذه المناسبة، متمنية للمملكة الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

واحتفل مجلس القضاء الشرطي مع الموظفين "عن بعد" بهذه المناسبة تحت شعار "شعب واحد"، بحضور العقيد سعيد المظلوم، مدير المجلس بالوكالة، والعقيد عادل علي محمود السميطي، مساعد المدير لشؤون مجالس التأديب، والعقيد الدكتور حمد بن حسين مدير مجالس التأديب بالوكالة.

واستعرض المجلس فيلماً يعكس المحطات التاريخية المشتركة بين البلدين، والروابط الأخوية بين الشعبين، والعلاقات العميقة والتعاون المشترك والتاريخ المتجذر.

وأكد العقيد سعيد المظلوم في مستهل الاحتفال، على عمق العلاقات الإماراتية السعودية، حكومة وشعبا، والترابط الأخوي ووحدة الدم والمصير، ليشهد العالم اليوم نموذجا استثنائيا للتعاضد والتعاون، والتي شملت جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه العلاقة تزداد رسوخا وثقة عاما تلو الآخر وسط استمرار الإنجازات والمكتسبات المشتركة بين البلدين.

كما احتفت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بهذه المناسبة عبر تنظيم مسابقات ثقافية توعوية للموظفين حول أبرز المعلومات العامة عن المملكة العربية السعودية وتاريخها.

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