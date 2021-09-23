توظيف.. «بوابة حكومية موحّدة» لتوظيف 15 ألف مواطن سنوياً في «الخاص»

المصدر: إعداد : أشرف جمال

يطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، التابع لحكومة الإمارات، الشهر المقبل، بوابة حكومية موحدة، لنشر الوظائف وربط المواطنين بالقطاع الخاص، وتستهدف توظيف نحو 15 ألف من الكوادر الوطنية الباحثة عن فرص توظيفية، سنوياً، على مدى خمس سنوات، من خلال تمكين أصحاب العمل من العثور على هذه الكوادر المناسبة للشواغر الوظيفية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «نافس».

وتفصيلاً، حدّد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي أعلنت حكومة الإمارات تأسيسه، أخيراً، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن الحزمة الثانية لـ«مشاريع الخمسين»، الشهر المقبل، موعداً لإطلاق بوابة وطنية موحدة، لنشر الوظائف وربط المواطنين بالقطاع الخاص، وتمكين أصحاب العمل من العثور على الكوادر المواطنة المناسبة للشواغر الوظيفية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «نافس» التي تم إطلاقها تجريبياً الأسبوع الجاري.

ويهدف برنامج «نافس» الحكومي الاتحادي إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينها لشغل الوظائف بمؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ يندرج تحت مظلة برامج ومبادرات «مشاريع الخمسين»، التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي بدولة الإمارات، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.

وأكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنّام المزروعي، في تصريح صحافي على هامش إعلان الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، أن التنسيق والربط اللذين سيتمان مع الجهات الحكومية المعنية، الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى الجهات المعنية في القطاع الخاص، من شأنهما أن يُمكنا الكوادر الوطنية من الراغبين في الانضمام لبرنامج «نافس» عبر هذه البوابة، من الاستفادة من الاستراتيجية طويلة المدى التي تمت صياغتها لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من تطوّر البرامج التوجيهيّة للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، وكذلك المُبادرات والمشروعات والبرامج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

ووفقاً للمجلس، فمن المقرر أن تفتح البوابة الموحدة الجديدة باب التسجيل أمام الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل، وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة، داعياً الشركاء من جهات العمل في القطاع الخاص إلى التفاعل مع البوابة الحكومية الموحدة الجديدة، من خلال تقديم شواغر وظيفية وبرامج تدريب، والاستفادة من الدعم المالي لرواتب موظفيها ومردودات الاشتراكات التقاعدية الخاصة بها.

وبحسب مستهدفات المنصة الإلكترونية «نافس»، تهدف البوابة الجديدة إلى بناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال استيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة تتم إتاحتها سنوياً، ما يحقق تمكين القطاع الخاص، بحيث يصبح محركاً رئيساً في المسيرة التنموية للإمارات، بالإضافة إلى تشجيع الشباب المواطن، من الخريجين أو العاملين في القطاع الحكومي، على انتهاز فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص لاقتحام مجالات عمل رائدة في المؤسسات الخاصة، أو إطلاق مشروعاتهم الخاصة التي تشكّل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

«نافس»

يتضمن برنامج «نافس» لدعم القطاع الخاص، برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، الذي ستتحمل الحكومة من خلاله كلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم لحَمَلة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحَمَلة شهادة الدبلوم، و4000 درهم لحَمَلة شهادة الثانوية العامة، وستدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين، و4000 درهم لحَمَلة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحَمَلة الشهاد الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه.

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