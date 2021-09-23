شؤون البلديات بالشارقة تبحث تعزيز التعاون مع مالطا

المصدر: الشارقة - وام

بحثت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة خلال لقائها اليوم وفداً من جمهورية مالطا يرأسه وزير البيئة والتغير المناخي في مالطا الدكتور ارون فروجا، وسفيرة مالطا لدى الدولة ماريا كاميليري كاليا، والوفد المرافق لهم تعزيز العلاقات والتعاون المشترك والاطلاع على تجربة إمارة الشارقة في التنمية الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة.

واستقبل الوفد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، ومدير مكتب الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون البلدية سالم الكعبي، وعدد من المسؤولين في الدائرة.

وأشار الدكتور خليفة مصبح الطنيجي إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام الكبير بالتنمية الخضراء وصون التنوع الحيوي مؤكداً حرص الدائرة على وضع الخطط اللازمة لتحقيق الاستدامة وجودة المنتج الزراعي وتوفير التسهيلات الممكنة لهذا القطاع الحيوي.

وقدمت مدير إدارة التنمية الخضراء بالدائرة رزان الحمادي، نبذة عن الدائرة واهتماماتها ومشاريعها الحالية وخططها المستقبلية و أهمية الزراعة في الإمارة وكيف يساهم ذلك في الأمن الغذائي بالإضافة إلى عقد الشراكات القائمة مع مختلف الجهات ذات الصلة منها جامعة الشارقة ووزارة التغير المناخي والبيئة و هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية وايكاردا والتي تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على المساهمة في خدمة المجتمع والارتقاء بالتنمية الزراعية في الإمارة ورفع مستوى الأداء والاهتمام بالشأن الزراعي، لافتة إلى جهود بلدية إمارة الشارقة في زيادة المسطحات الخضراء والاهتمام اللامحدود بالمشاتل التابعة لها والخدمات المقدمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news