شاغران قياديان لـ«المواطنين» براتب 39.7 ألف درهم

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

طرحت هيئة الثقافة والفنون في دبي، شاغرين في وظائف قيادية مخصصة للكوادر المواطنة فقط، براتب يتراوح ما بين 33 ألف إلى 39 ألفاً و700 درهم، الأولى تحت مسمّى وظيفي «مدير قسم التميّز المؤسسي»، منوهة بأنه يجب على الراغبين للتقدّم إلى هذه الوظيفة أن يكونوا من حملة مؤهّل عال (بكالوريوس إدارة الأعمال) ويتمتعون بخبرة لا تقل عن سبع سنوات في ذات التخصص.

فيما جاء الشاغر الثاني تحت مسمّى «مدير قسم السياسات»، إذ يشترط على الراغبين في التقدم أن يكونوا من حملة مؤهل عال (بكالوريوس تقنية المعلومات) وبخبرة لا تقل عن سبع سنوات في المجال نفسه، موضحة أن أبرز الامتيازات الوظيفية المقررة للشاغرين تتمثل في التأمين الصحي وتذاكر سفر سنوية.

وذكرت أن عدد ساعات الدوام ستكون سبع ساعات عمل في أي من مقار الهيئة في دبي، داعية الراغبين في التقدّم للحصول على أي من الشاغرين، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال السير الذاتية والوثائق الثبوتية اللازمة على البريد الإلكتروني HR.Recruitment@dubaiculture.ae، مشددة على أنها لن تنظر في أي طلبات لا تنتطبق عليها الشروط.





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