تعرّف إلى طقس نهاية "الصيف" وبداية "الخريف"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، الذي يعد آخر أيام شهر الصيف فلكياً، غائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، مع ظهور بعض السحب على الجبال شرقاً بعد الظهر، فيما يكون رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية ، لافتاً إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً ، بينما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان .

وبحسب المركز، تتعرض الدولة حالياً لامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، مشيراً إلى أن الطقس غداً، الذي يعد أول أيام فصل الخريف فلكياً، سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحيانا ، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

وذكر أن الطقس سيصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية ، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانأ نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س ، على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

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