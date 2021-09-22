طائرات بدون طيار لتوريد ونقل المستلزمات الطبية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن عزمها ترخيص استخدام أحدث التقنيات المتطورة للطائرات بدون طيار (الدرون)، في نقل وتوصيل المستلزمات الطبية في القطاع الصحي بالإمارة، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي ذلك ضمن خطط الاستعداد للخمسين، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وجهود الدائرة الهادفة إلى إرساء مكانة أبوظبي الرائدة على خريطة الابتكار العالمية، وتطوير والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في الإمارة، من خلال استخدام وتوظيف أحدث الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة لبناء منظومة صحية رائدة على مستوى العالم.

ويهدف المشروع، الذي يجمع دائرة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني وشركتي «SkyGo» و«Matternet» المتخصصتين في مجال الطائرات بدون طيار، إلى تحقيق نقلة نوعية في سلاسل توريد ونقل المستلزمات الطبية والأدوية والعينات ووحدات الدم، وغيرها بين المختبرات والصيدليات وبنوك الدم والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال وسيلة متطورة وأكثر أماناً.

ويسهم المشروع في تعزيز صحة وسلامة المجتمع، ورفع كفاءة القطاع وطاقته الاستيعابية واستجابته لحالات الطوارئ، كما سيسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، وتجنب الازدحام المروري.

ويقوم المشروع على تطوير نظام وشبكة توصيل متقدمة باستخدام «الدرون»، تضم 40 محطة لدعم القطاع الصحي خلال عام 2022، حيث ستوفر خدمات النقل والتوصيل إلى مختلف المنشآت الصحية من خلال منظومة سريعة للحالات الطارئة، تعمل على مدار الساعة، وفق سلسلة يمكن تتبعها ورصد تحديثاتها بشكل آني. وكانت SkyGo قد أنهت المرحلة الأولى من الاختبارات، وبدأت بالمرحلة الثانية التي من المتوقع أن تتم بالكامل مع نهاية العام الجاري، للوقوف على كل متطلبات الطيران، وتقييم المخاطر ووضع الحلول المناسبة.

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