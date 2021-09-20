«جامعة الإمارات» تكرّم باحثين متميزين

المصدر: العين ■ وام

كرّم المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، في مجلس السعادة بالمبنى الهلالي أمس الباحثين المتميزين. ويأتي ذلك تقديراً لجهودهم العلمية والبحثية في مجالات وتخصصات العلوم، والرياضيات، والهندسة الكيميائية والبترولية، والطب والعلوم الصحية، والعقاقير الطبية، والأغذية والزراعة، والاقتصاد، ولما قدموه من أبحاث علمية متميزة منشورة في المجلات العلمية والبحثية العالمية الأكاديمية المتخصصة ذات الجودة العالية في النشر في أفضل 25% من الدوريات حول العالم حسب بيانات قاعدة البيانات العلمية العالمية «اسكوباس»، في الفترة من عام 2018 إلى 2021 من العام الجاري.

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