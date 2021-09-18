البوابات الذكية في مطارات دبي تتوشح بملصق شعار اكسبو 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع قرب انطلاق الحدث الدولي المترقب اكسبو 2020 دبي، البوابات الذكية البالغ عددها 122 بوابة منتشرة في صالات المغادرون والقادمون في مطارات دبي تتوشح بملصق شعار " اكسبو 2020 دبي " المصنوع من مواد صديقة للبيئة وذلك استعداداً لاستقبال زوار الحدث الأهم، وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد المري أن البوابات الذكية هي البوابة التي سيعبر منها زوار دولة الإمارات العربية المتحدة ورواد اكسبو2020 دبي في مطارات دبي وهي تعتبر الوسيلة الأذكى والأكثر أماناً للمسافرين في ظل الإجراءات الاحترازية، ونأمل أن يعيش المسافر رحلة فريدة لم يألفها من قبل في أي من مطارات العالم.

وقال الفريق :" أيام قليلة ستستقبل دولة الإمارات ودبي العالم للحدث الدولي المترقب اكسبو 2020 دبي، وسعداء بأن نكون في مقدمة مستقبلي ملايين الزوار لهذا الحدث الاستثنائي، ونؤكد للجميع جاهزيتنا التامة لتوفير تجربة استثنائية للمسافرين ولرواد اكسبو 2020 دبي، فرق عملنا جاهزة، التسهيلات موجودة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، وكلنا ثقة بالله بأننا سنمثل الإمارات خير تمثيل وسنصنع حدثاً يبقى في ذاكرة الجميع".

وأكد الفريق محمد المري بأن الحدث الذي ستستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة لأول مرة في مدينة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يعكس ثقة العالم بالمكانة المرموقة التي أضحت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار على مستوى العالم ولما تمتع به من مستوى عالٍ من الأمن والأمان. مضيفاً أن دولة الإمارات لديها قدرات لوجستية وبنية تحتية مكنتها من احتضان أكثر من 200 جنسية بكل تعايش ومحبة، حيث يشكل هذا الحدث ملتقى حضرياً وسلمياً لدول العالم أجمع تحت سقف واحد.

وأضاف الفريق المري:" أن دولة الإمارات اثبتت قدرتها على صنع المنجزات الاستثنائية مهما كانت التحديات أو العوائق، فخورون لما وصلت إليه الإمارات، فخورون بقيادتنا الحكيمة الذين يتطلعون دائماً لأن نكون الرقم واحد في كل إنجازاتنا ونموذجاً ملهماً لدول العالم".

الجدير بالذكر بأن المسافرين المسجلين مسبقاً عبر البوابات الذكية في مطارات دبي يمكنهم انهاء إجراءات سفرهم من المرور عبرها من خلال بصمتي الوجه والعين في فترة من 5 إلى 9 ثوان، دون الحاجة أي مستندات أو أوراق أو جواز، وفي حال أن المسافر في زيارته الأولى وغير مسجل في النظام، سيتم تفعيل بصمة الوجه والعين بعد الانتهاء من إجراءاته على منصات الجوازات تلقائياً.

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