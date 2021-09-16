تنويه مهم من وزارة الداخلية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نوهت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن تنفيذها تمارين ميدانية في مختلف امارات الدولة، والتي قد يصاحبها تحرك وحدات عسكرية.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها "تنفذ وزارة الداخلية تمارين ميدانية في مختلف امارات الدولة، والتي قد يصاحبها تحرك وحدات عسكرية".

وأضافت الوزارة "لذا يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والإبتعاد عن موقع التمرين، وإفساح الطريق للوحدات العسكرية حفاظاً على سلامتكم".

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