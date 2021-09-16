جامعة الإمارات تكشف عن "موي" التي ستمثلها في "إكسبو2020"

المصدر: العين - الإمارات اليوم

قدمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشارك في معرض إكسبو 2020 بدبي عبر جناحٍ خاصٍ بها، الشخصية الكرتونية الممثلة لجناحها والمستوحاة من فكرة "جامعة المستقبل" التي تشير إلى توجهها الجديد في مجال التعليم والذي يتمحور حول إعداد أفراد الجيل الصاعد لدخول سوق العمل كصناع لفرص العمل لا باحثين عنها حلًا لتحدي البطالة.

سترافق شخصية "موي" الزوار أثناء تجولهم في أرجاء جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهي شخصية دافئة ومحببة متعددة الألوان تشبه الماء، فكلمة "موي" مأخوذة من اللفظة العامية باللهجة الإماراتية لكلمة "ماء" وترمز إلى أهمية المياه في حياتنا وتدعو للتعامل مع الماء بحرص وذكاء وديناميكية ومسؤولية بعيدًا عن الأنانية.

وتشير هذه الشخصية إلى الإمكانات اللامحدودة في هذه الحياة، فموي هو مصدر للحياة وهو "نبع الحياة" ويرمز إلى رؤية جامعة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بفكرة "جامعة المستقبل" التي تدعم النمو المستمر في الحياة من خلال تربية الجيل الصاعد على الإصرار الدائم على صناعة الفرص الجديدة في سبيل الحصول على مستقبل أفضل.

وأكد مدير الجامعة بالإنابة الدكتور غالب الحضرمي البريكي على : " أن شخصية موي هي وسيلتنا لإبراز رؤية جامعة الإمارات المستقبلية، وتعريف العالم إلى المستقبل الذي تعمل جامعة الإمارات على صناعته، كما تعكس توجهاتها لأن تكون الجامعة المختارة للتعليم الجامعي والدراسات العليا والبحوث والتدريب والتعلم مدى الحياة ، وستقدم شخصية موي التغيرات التي تعمل بها الجامعة من أجل تطوير منظومتها التعليمية المبتكرة، وتلخيصها لزائري جناح الجامعة على مسيرتها نحو التقدم والتطور المستدام، مع التركيز على الأبحاث والدراسات وتطوير برامجها الأكاديمية والتي تتوافق مع سوق العمل المستقبلي وتأسيس قوى عاملة قوية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقادرة على المساهمة في الاقتصاد المعرفي والثورة الصناعية الرابعة".

وأوضح عضو فريق الجامعة لإكسبو 2020 الدكتور عبدالله الخطيب : "إن كلمة موي تأتي من اللغة العربية العامية الإماراتية وتعني "الموج" وفي لهجات أخرى تعني "الماء" كلهجة مناطق السعودية القريبة من الإمارات. كان هذا هو السبب الرئيسي في اقتراحي لهذا الاسم. إن هذا الإسم يتماشى مع الاتجاه الحالي للعلامات التجارية ذات الأسماء القصيرة والمضحكة والغريبة. موي لا يحمل شكلاً محدداً. إنه مرن وقوي وغير قابل للكسر فهو يمثل الموج و الماء وهذا ما تسعى جامعة المستقبل نحوه".

"موي" شخصية ساحرة ومتعاطفة ترتدي لؤلؤة براقة زاخرة بالألوان على رأسها، وهيكله الخارجي شفاف، عيناه واسعتين فضوليتين محببتين، وهيكله المحوري هولوغرافي. لا يمتلك جسده المحاكي للمياه شكلًا محددًا، هو انسيابي وملون بألوان عديدة، ويعكس الألوان المجاورة له ويمزج بينها ابتداءً من تدرجات ألوان الماء الباردة وحتى تدرجات ألوان الغروب الصحراوي الدافئة. تحاكي التموجات الرشيقة للأمواج حول "موي" الماء بوصفه مصدر دائم الحركة للحياة، فالماء يزود الناس بالمصادر المتعددة متيحًا للبشرية الازدهار حتى في أقسى الظروف. إن "موي" رمز لرسالة جامعة المستقبل المتمثلة بتوجيه المستكشفين وتمكينهم من توسيع دائرة الحياة، وإطالتها، وتعزيز استدامتها.

سيكون "موي" الشخصية الكرتونية الممثلة لجناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في انتظار الزوار للترحيب بهم لخوض تجربة مثيرة في أرجاء الجناح.

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