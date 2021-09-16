«التوطين» تحذّر المنشآت من فصل أو إنذار العامل خلال إجازته

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي

‏حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جهات وأصحاب العمل في القطاع الخاص من الإقدام على فصل أو إنذار أي عامل خلال فترة إجازته، مؤكدة أن بمجرد حصول العامل على فرصة عمل لدى أي من منشآت القطاع الخاص بالدولة، يجب أن يلتزم صاحب العمل بنحو 11 شرطاً أو واجباً تجاه العامل، من شأنها تعزيز الشفافية والتوازن في العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق أطرافها.

وأشارت الوزارة، في فيديو بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن واجبات صاحب العمل تجاه عماله تشمل، تمكين الطرف الثاني في عقد العمل (العامل) من أداء العمل المتفق عليه، ضرورة استخراج نسخة من عقد العمل وتسليمها للعامل، تزويد العامل بمواعيد العمل وسداد الأجر المستحق، تحري الدقة في تقديم أية شكاوي إو إخطارات تخص العامل.

كما شملت قائمة واجبات أصحاب العمل كذلك، عدم إلزام أو إكراه العامل على شراء سلع من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل، ألّا تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، عدم فصل العامل أو إنذاره بالفصل أثناء إجازاته، منح العامل فترات راحة، توفير جميع وسائل واشتراطات الصحة والسلامة المهنية المقررة، بالإضافة إلى تأمين تذكرة عودة للعمل إلى وطنه (شرط عدم التحاق العامل بعمل آخر في الدولة)، وأخيراً، التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.

وشددت الوزارة على حرصها على تثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، ولهذا الغرض تقوم بترجمة معظم القوانين، والتشريعات، والقرارات الوزارية التي تحكم علاقات العمل إلى لغات عدة، لتصل كافة شرائح المجتمع.

ولفتت إلى أنها أطلقت العديد من حملات التوعية في هذا الشأن للعمال، منها حملة «أعرف حقوقك» التي تتضمن توزيع كتيبات إرشادية بعدة لغات تشمل العربية، والإنجليزية،والهندية، والأوردو، ولغة المالايالام، إلى جانب إعلانات التوعية عبر الشاشات الرقمية، كما تشمل الكتيبات إرشادات قانونية لتوعية العمال من خلال فترة ما قبل وبعد الوصول إلى الدولة، وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم عند مزاولة أعمالهم، خصوصاً ما يتعلق منها بإلزامية تقديم صاحب العمل للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف والشروط وظروف العمل، وذلك لضمان أن يكون العامل قد وافق على هذه الشروط، باللغة التي يفهمها قبل التعاقد رسمياً مع صاحب العمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news