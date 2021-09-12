الإمارات تعلن عن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلقت حكومة الإمارات في قصر الوطن بأبوظبي، اليوم الأحد، الفعاليات الإعلامية الخاصة بالإعلان عن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، و وزراء ومسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية..

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي ، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،.. ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة.

واضاف القرقاوي كما نعلن أنه بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تم وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم نافس.. يتكون من 13 مشروع لدعم القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد.

وتضمن الاعلان عن مجموعة من المشاريع الخاصة بتوظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص بالدولة مع توفير علاوات وبدلات .

وتأتي الحزمة الثانية لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو للإمارات، داخلياً وخارجياً. وفي أول حصاد للحزمة الأولى من مشاريع الخمسين التي أعلنت الأحد الماضي وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ثلاث مذكرات تفاهم مع «اتصالات» و«حديد الإمارات» وشركة «طاقة» للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، لتصبح بذلك أولى المؤسسات الوطنية الكبرى التي تدخل تحت مظلة البرنامج.



«مشاريع الخمسين»: علاوات وبدلات وامتيازات للمواطنين في القطاع الخاص

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