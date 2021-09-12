«مشاريع الخمسين»: علاوات وبدلات وامتيازات للمواطنين في القطاع الخاص

أعلنت حكومة الإمارات اليوم عن إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الوطن بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والعديد من الوزراء والمسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية.

وتضمن الاعلان عن مجموعة من المشاريع الخاصة بتوظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص بالدولة مع توفير علاوات وبدلات وامتيازات من بينها :

ـ مشروع جديد يمنح الموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية إمكانية الحصول على إجازات تفرغ لـ«العمل الحر» بدعم 50‎%‎ من الرواتب

ـ تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف من شباب المواطنيين ضمن برنامج وطني يسمى "نافس".. يتضمن 13 مشروعاً

ـ مشروع جديد يمنح الموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية إمكانية التقاعد المبكر «50 عاماً» للتفرّغ لإدارة المشاريع الخاصة مع تحمل الحكومة فارق سنوات التقاعد

اطلاق برنامج لدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص بأولويات للمواطنين الباحثين عن عمل

ـ مشروع تخصيص علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص

ـ علاوات إضافية ثابتة بقيمة 5 آلاف درهم للمواطنين العاملين في تخصصات معينة بالقطاع الخاص لمدة 5 سنوات

ـ ـمليار و200 مليون درهم برامج تدريبية تخصصية ومهنية لشباب المواطنين في عدد من التخصصات بالقطاع الخاص

ـ مشروع تطوير 10 آلاف من الكوادر المواطنة في قطاع التمريض

محمد بن راشد: ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين .. وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ ٢٤ مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب ٧٥ ألف مواطن .. دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين .. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/6PJobCZqx4 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 12, 2021

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