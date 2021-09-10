ضبط 285 كيلوغرام أغذية منتهية الصلاحية بدبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

ضبطت فرق التفتيش في بلدية دبا الفجيرة 285 كيلوغرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، ومواد تجميلية واستهلاكية أخرى غير مطابقة للمواصفات، خلال الشهرين الماضيين، وتم إتلاف المضبوطات، وتحرير مخالفات بحق المحال غير الملتزمة.

وأفادت البلدية بأن الفرق التفتيشية نفذت زيارات دورية ومفاجئة على جميع المحال والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بالمتطلبات الصحية واتباع القوانين.

وأوضحت أنها صادرت 179 كيلوغرام منتجات منتهية الصلاحية الشهر الماضي، منها 174 كيلوغرام مواد غذائية، تعرضت لسوء الحفظ والتخزين، وغير الصالحة للاستهلاك، وخمسة كيلوغرامات مواد تجميلية واستهلاكية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للشروط الصحية، وغير مستوفاة الاشتراطات الصحية، فيما صادرت في شهر يوليو الماضي 110 كيلوغرامات مواد غذائية منتهية الصلاحية، 2.55 كيلوغرام مواد تجميلية، 8.5 كيلوغرامات مواد استهلاكية.

وأكد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي، ضرورة توضيح أصحاب المحال التجارية فترة صلاحية المنتجات، بالإضافة إلى تأمينها في ظروف مناسبة للتخزين والنقل والتوزيع.

ولفت إلى أن البلدية تنفذ حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية والصحية في المدينة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط الممارسات الصحية الخاطئة التي يمارسها العاملون في تلك المنشآت، وتقديم النصائح والإرشادات وتوجيه العاملين فيها لأفضل الممارسات، موضحاً أن عقوبات المخالفات راوحت بين الغرامة والإغلاق المؤقت أو الدائم، حسب حجم المخالفة.

وأكد حرص البلدية على تنظيم حملات توعية بصفة منتظمة للمحال الغذائية والمتعاملين، للتعريف بأحدث الوسائل المتبعة في مجال حفظ الأغذية وتخزينها، مع استمرار حملات التفتيش على المنشآت ومحال الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وحياتهم.

«البلدية» أتلفت المضبوطات وحررت مخالفات بحق المحال غير الملتزمة.

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