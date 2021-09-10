4931 من الكوادر الوطنية «الماهرة» جاهزة لإدارة المشروعات

المصدر: إعداد: أشرف جمال

سجّل الموقع الرسمي لمنصة التوظيف الذاتي، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاعاً في أعداد الكوادر الوطنية التي أتمت تسجيلها أخيراً لدى المنصة، إذ بلغ 334 من الشباب المواطنين، بنسبة زيادة 7.26%، مقارنة بالذين قاموا بالتسجيل خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي أصحاب المهارات المسجلين لدى المنصة من 4597 مواطناً في نهاية مارس الماضي، إلى 4931 مواطناً جاهزاً للعمل حالياً من الجنسين، لإدارة المشروعات في مؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص، تم توزيعهم على ستة قطاعات مهنية، وفقاً لرغباتهم، تشمل خدمات «رقمية، إدارية ومهنية، إعداد المحتوى، التسويق، التصميم والغرافيك، التصوير والمونتاج».

وتعد المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي أول منصة تفاعلية تابعة للوزارة، تهدف لاستثمار المهارات والكفاءات الوطنية للمشاركة في إدارة مشروعات الجهات الحكومية والخاصة، كما تعد حلقة وصل ما بين أصحاب المهارات والجهات الحكومية والخاصة، من خلال عرض المواهب وربطها بالمشروعات المقدمة.وبحسب المنصة، جاء قطاع «الخدمات الإدارية والمهنية» المعني بتقديم خدمات الدعم الإداري، وإدخال وتحليل البيانات، الأعلى في معدلات تسجيل أصحاب المهارات من الكوادر المواطنة، بإجمالي 1413 مواطناً ومواطنة متخصصين في خدمات «الدعم الإداري، استشارات خدمة العملاء، تحليل البيانات، إدخال بيانات، إدارة الفعاليات، تدريب الموارد البشرية، استشارات الموارد البشرية، البحث العلمي والدراسات الدقيقة».

وجاء قطاع «خدمات إعداد المحتوى» المعني بتطوير المحتوى، التحرير، الترجمة، وكتابة السيناريو، فضلاً عن العديد من الخدمات ذات الجودة، في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات تسجيلاً على المنصة من قبل أصحاب المهارات المواطنين، بإجمالي 799 مواطناً ومواطنة، لديهم خبرات ومهارات في «تطوير المحتوى (العربية والإنجليزية)، المونتاج، الترجمة القانونية، تطوير الكُتيّبات الإرشادية، كتابة النصوص/‏‏ ‏‏‏‏السيناريوهات، الترجمة»، فيما بلغ عدد المواطنين المسجّلين لدى قطاع «خدمات التصميم والجرافيك» المعني بتصميم التطبيقات و«البنرات» الإعلانية، والشعارات، 729 مواطناً من أصحاب المهارات في مجالات من بينها «تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، تصميم اللافتات الإعلانية».

وسجّل في قطاع «خدمات التسويق» الخاص بإنتاج مقاطع الفيديو الترويجية، استشارات مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الخدمات التسويقية للعلامات التجارية، 718 مواطناً ممن لديهم مهارات من بينها «تطوير العلامات التجارية، تسويق المحتوى، الإعلان عبر الهواتف المتحركة، تطوير العروض التقديمية».

كما سجّل قطاع «الخدمات الرقمية» المعني بتصميم تطبيقات، واستشارات تقنية، وتطوير مواقع إلكترونية، 620 مواطناً ممن لديهم مهارات في «تطوير التطبيقات، تطوير الألعاب الإلكترونية، استشارات تكنولوجيا المعلومات والشبكات، إدارة المنتجات، تصميم المنتجات، تطوير المواقع الإلكترونية»، بينما سجّل في قطاع «خدمات التصوير والمونتاج» 509 مواطنين من أصحاب المهارات الاحترافية في مجالات «الرسوم المتحركة، التحرير الرقمي (الصور ومقاطع الفيديو)، التصوير الفوتوغرافي، الإنتاج، هندسة المؤثرات الصوتية، تسجيل الصوت/‏‏‏‏‏‏ الدوبلاج».

التسجيل بالمنصة

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات والأعمال المستقلّة، إلى التسجيل لدى المنصة، والحصول على الترخيص من الوزارة، ليتاح لهم إبرام صفقات عمل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لزيادة دخلهم عبر القيام بأعمال ومهام حيوية، مشيرة إلى وجود ثلاثة شروط للتسجيل، هي: أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني الدولة، وألّا يقل عمره عن 21 سنة، ويمتلك مهارة أو موهبة في مجال الأعمال.

ووفقاً للوزارة يمكن للمواطن تقديم عروض العمل في المنصة بمجرد التسجيل، وإعداد صفحته الخاصة، وإضافة الخدمات التي يمكنه تقديمها وفق المشروع، مع إمكانية إضافة أكثر من مجال عمل في صفحته، والتقديم على أكثر من عرض.

وأوضحت أن «التوظيف الذاتي» يختلف عن العمل التقليدي وريادة الأعمال، كونه يعتمد على قيام الشخص بالعمل لحساب نفسه وليس لمصلحة جهة أو مؤسسة بعينها.

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