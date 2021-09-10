سامي الريامي: المصداقية أهم مقوّمات الإعلامي المهنية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكّد رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، سامي الريامي، أن المصداقية أهم مقومات الشخصية الإعلامية، خصوصاً في ظلّ الظروف التي تكثر بها الأخبار المغلوطة والشائعات، موضحاً أن الذي يعمل في قطاع الإعلام إن لم يتمتّع بهذه الصفة سيفقد صفته كإعلامي.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي سيتم الإعلان عن الفائزين بدورتها الثامنة، خلال ثاني أيام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تقام دورته العاشرة يومي 26-27 سبتمبر الجاري، تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل»، بتنظيم من المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتحدّث الريامي حول العديد من الموضوعات المتعلّقة بتطوّر واقع القطاع الإعلامي، والفروق بينها وبين ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات وغيرها، مشدداً على أن هناك بعض الشخصيات، التي تنشر الأخبار والمعلومات بصورة شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ليسوا إعلاميين، وهنالك فرق كبير بين ما يقومون به والعمل الإعلامي المهني والمؤسسي.

وقال الريامي: «الإعلام، سواءً كان حكومياً أو خاصاً، هو جهة إعلامية متخصصة لبث أخبار ذات معايير واضحة، وبعض القنوات الشخصية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت تجمع ملايين المتابعين فهي لا ترقى إلى العمل الإعلامي الجاد». وعن ما يتعلّق بتطور واقع العمل الإعلامي، بيّن الريامي وجود اختلافات بين الوظائف الحالية والمستقبلية، معتبراً أن التقنيات التي سيتملكها المستقبل ستكون ضخمة وجديدة وتغطّي الكثير من المهام التي يمكن أن ينجزها الإنسان.

وتابع: «مع تسارع وتيرة التطورات من حولنا نجد أن الإعلام ووسائل الاتصال على اختلافها استفادت من كلّ مظاهر التطور التكنولوجي، سواء في ما يتعلّق بتطوير المعايير أو الأدوات، ففي السابق كنّا نقرأ الصحيفة بحجمها الورقي الكبير، لكن ومع مرور الوقت تم تقليل حجمها، ثم بعدها انتقلنا لنقرأها عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تشغّلها الأجهزة الذكية».

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