144 مخالفة وإنذار لمنشآت صحية وغذائية لم تلتزم بالاشتراطات الصحية بدبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي. دبا الفجيرة

كشف مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، عن مخالفة وإنذار 144 منشأة صحية وغذائية غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية منها 12 مخالفة احترازية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وعدم اجراء فحص كوفيد 19 بشكل دوري خلال الشهر الماضي.

وأكد اليماحي أنه تم زيارة (410) منشآه في الفترة ذاتها، وأسفرت عن تحرير 62 إنذاراً و82 محضر ضبط مخالفة بحق المخالفين للاشتراطات الصحية منها ( 12 ) مخالفة احترازية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة و عدم إجراء فحص كوفيد 19 بشكل دوري، بالإضافة إلى مصادرة (179) كيلوغراماً منها (174) كجم من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك والتي تعرضت لسوء الحفظ أو التخزين، و(5) كجم من المواد التجميلية والاستهلاكية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للشروط الصحية ولعدم استيفائهم للاشتراطات الصحية.

ونوه إلى أنه تم إبلاغ أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتعهد بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، متابعاً أنه في إطار رسالة بلدية دبا للحفاظ على الصحة والسلامة العامة وتجنباً للمخاطر التي قد تتسبب في الإضرار بصحة وسلامة المجتمع خاصة في ظل انتشار الجائحة، نفذت البلدية حملات تفتيشية على المنشآت منها الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافيتريات والصالونات التجميلية في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس.

وأشار إلى أن فرق التفتيش تقوم بمراقبة دائمة على المنشآت لرصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبيها ، إلى جانب جهود إدارة الصحة العامة في التوعية والتثقيف من خلال النشرات في وسائل التواصل الاجتماعي.

و تهيب البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الإتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها سواء عبر الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ (092443399) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي ، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

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