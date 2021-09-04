نجاح عملية إعادة البصر إلى مريضة مواطنة من أصحاب الهمم في " مورفيلدز أبوظبي"

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

نجح أطباء مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، التابع لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية وشبكة مبادلة للرعاية الصحية، في إعادة البصر إلى مريضة مواطنة من أصحاب الهمم، في عينها اليسرى والوحيدة التي ترى من خلالها حيث تمت إزالة العين اليمنى في طفولتها لإصابتها بمرض الجلوكوما ومضاعفاتها.

وتفصيلاً، عانت المريضة التي تبلغ من العمر 40 عاماً، من متلازمة داون، كما كانت تعاني منذ الصغر من مشاكل في النظر وصعوبات تعلم متوسطة إلى شديدة، وخضعت لعدة عمليات جراحية لعلاج الجلوكوما في كلتا العينين قبل أكثر من 15 عاماً في أحد المراكز الصحية، ولكن للأسف عانت من العديد من المضاعفات وفقدت الرؤية بالعين اليسرى تماماً حيث صغر حجمها وسببت لها ألماً حاداً جراء خضوعها لعدة عمليات سابقة، لذلك تمت إزالة العين اليسرى في ذلك الوقت.

وقال استشاري طب وجراحة العيون والمسؤول الطبي في مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، الدكتور إيغور كوزاك: "المريضة راجعت مستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي وكانت تعاني من ضعف في الرؤية في عينها الوحيدة اليمنى، وفقدت بصرها تدريجياً في العين اليمنى وأصبحت تعتمد على أخواتها كلياً ولا تستطيع حتى رؤية الطعام أثناء تناوله، وكان المشي بالنسبة لها في أماكن جديدة دون مساعدة أمراً صعباً جداً، وحالتها معقدة للغاية لأنها مصابة بالجلوكوما والكاتاراكت والتهاب القزحية المزمن والتصاقات في العدسة.

فيما أوضح استشاري طب وجراحة العيون والذي أجرى العملية للمريضة وعالجها، الدكتور سيد علي، أن المريضة تبين أنها بحاجة إلى "جراحة الساد"، حيث أنه نتيجة التصاقات حادة في العدسة ومرض الساد وتأخر التعامل مع الحالة وعلاجها فقدت بصرها في العين اليمنى الوحيدة عندها، الأمر الذي تطلب إجراء عملية معقدة لإنقاذ العين اليمنى وحتى نتمكن كأطباء من معاينة أعصاب العين من الداخل، وبالفعل أجريت لها العملية في مستشفى مورفيلدز أبوظبي قبل شهرين تحت التخدير العام نظراً لكونها من أصحاب الهمم وكان من اللازم تهدئتها،

وقال: "تم خلال العملية التي استغرقت ساعة واحدة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة زراعة عدسة صناعية وتحسن بصرها في العين اليمنى تماماً، مشيراً إلى أن العملية كانت معقدة بسبب التصاق البؤبؤ والعدسة كرد فعل لعملية جلوكوما سابقة تمت قبل أكثر من 15 سنة، حيث تم فصل البؤبؤ عن العدسة ومن ثم استئصال العدسة وزرع عدسة جديدة لتسترجع بصرها ويصبح 6/6 كما خضعت إلى علاج مضاد للالتهابات بعد الجراحة، موضحاً أن أفراد عائلتها كانوا قلقين من إجراء العملية لأنها الأمل الوحيد لاستعادة بصرها بعد إزالة العين اليسرى قبل سنوات طويلة وأنها اذا لم تنجح لن تستطيع الرؤية مجدداً.

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