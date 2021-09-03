محمد بن زايد: الإمارات ملتزمة بواجبها ورسالتها الإنسانية تجاه الآخرين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم " مدينة الإمارات الإنسانية " للاطلاع على الدعم المقدم للعائلات والأفراد الذين قدموا مؤخراً من أفغانستان

وقال سموه في تغريدة على "تويتر " اطلعت اليوم خلال زيارتي إلى " مدينة الإمارات الإنسانية " .. على الدعم المقدم للعائلات والأفراد الذين قدموا مؤخراً من أفغانستان..دولة الإمارات ملتزمة بواجبها ورسالتها الإنسانية تجاه الآخرين وتقديم المساعدات لهم وضمان سلامتهم.

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