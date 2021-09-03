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    محمد بن زايد: الإمارات ملتزمة بواجبها ورسالتها الإنسانية تجاه الآخرين

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    • متابعة موقع الامارات اليوم
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    زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم " مدينة الإمارات الإنسانية " للاطلاع على الدعم المقدم للعائلات والأفراد الذين قدموا مؤخراً من أفغانستان

    وقال سموه في تغريدة  على "تويتر " اطلعت اليوم خلال زيارتي إلى " مدينة الإمارات الإنسانية " .. على الدعم المقدم للعائلات والأفراد الذين قدموا مؤخراً من أفغانستان..دولة الإمارات ملتزمة بواجبها ورسالتها الإنسانية تجاه الآخرين وتقديم المساعدات لهم وضمان سلامتهم.

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