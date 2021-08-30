الإمارات ترحب بالقادمين براً من سلطنة عمان

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

رحبت " الهيئة العامة لأمن المنافذ و الحدود و المناطق الحرة و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " بالقادمين من سلطنة عمان الشقيقة وذلك بالتزامن مع الإعلان عن بروتوكول القادمين من السلطنة عبر المنافذ البرية و الذي سيفعل اعتبارا من 1 سبتمبر 2021.

و بناء على البروتوكول سيتطلب من جميع القادمين من السلطنة إبراز نتيجة فحص مخبري PCR سلبية سارية لمدة 48 ساعة إضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف PCR السريع /Rapid PCR/ من المركبة عند الوصول إلى المنفذ.

و يتعين على القادمين أيضا إجراء فحص مخبري PCR في اليوم الرابع من الدخول للدولة في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص PCR في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

و أكدت الهيئتان في بيان لهما أهمية التزام القادمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة كارتداء الكمامات و الحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم الأمتعة، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة أو من يشعر بأعراض كوفيد-19.. وأوضحتا أنه سيتم إرشاد القادمين إلى مراكز الفحص مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

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