تحديث الإجراءات الاحترازية للمنشآت الاقتصادية في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية للمنشآت الاقتصادية في الإمارة، وزيادة نسب الطاقة الاستيعابية لعدد من المرافق بما يتوافق مع توجهات الدولة لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً وفق أعلى معايير السلامة للأفراد.

وأقر الفريق رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز التسوق ودور السينما والأماكن الترفيهية المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بنسبة 80% مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية كافة.

واعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات، رفع الطاقة الاستيعابية لقاعات الأفراح المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية لتصل إلى 60% وبحد أقصى 300 شخص مع ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الجسدي.

ويقتصر حضور المناسبات على الأشخاص الحاصلين على اللقاح والمشاركين بالتجارب السريرية للقاح مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية خلال 48 ساعة قبل موعد المناسبة وأن يكون حرف (E) أو النجمة ظاهراً في تطبيق الحصن.

وأهاب الفريق بأفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات مع الحفاظ على التعقيم بشكل دائم، ومراعاة التباعد الجسدي بين الأفراد والابتعاد عن الأماكن المزدحمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين بما يساهم في تحقيق التعافي والانفتاح الآمن والمستدام.

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