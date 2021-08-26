أمير قطر يستقبل وفدا برئاسة طحنون بن زايد

المصدر: الدوحة ــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم وفدا برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني .

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى صاحب السمو أمير دولة قطر .. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار .

فيما حمله سموه تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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