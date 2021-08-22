"مفاجآت صيف دبي" تقدم تخفيضات بمناسبة "العودة إلى المدارس"

المصدر: دبي - وام

تواصل "مفاجآت صيف دبي" تقديم عروضها المميزة مع تقديم المتاجر تخفيضات كبرى والمزيد من العروض القيمة على جميع المستلزمات المدرسية بما فيها الملابس والأجهزة الإلكترونية وذلك بمناسبة "موسم العودة إلى المدارس" وهو ما يتيح للعائلات شراء ما يحتاجونه بأسعار مخفضة .

وتساهم "مفاجآت صيف دبي" - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - من خلال العروض الترويجية السنوية لموسم العودة إلى المدارس في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للتسوق والسياحة وأيضا آمنة ترحب بجميع الزوار .

وتلتزم جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات .

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