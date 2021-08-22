لائحة محدّثة للمخالفات والجزاءات للحد من انتشار «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أصدر النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قراراً بتحديث لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادرة بالقرار رقم (38) لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتتضمن تحديثات على جدول المخالفات وشملت عدداً من البنود.

وشملت التحديثات فرض مخالفات على عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي، وفي المنشآت الخاصة بالحجر والتحايل والتهرب من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وكذلك عدم التزام المنشآت أو الشركات بالإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المحددة التي تقررها الجهات المعنية، وعدم الامتثال لأوامر مأموري الضبط القضائي أو الهروب عند الاستيقاف، أو التسلل بغرض التهرب من الإجراءات والتدابير الوقائية، فضلاً عن مخالفات على نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو شائعات مضللة عن المعلومات الصحية، أو الإجراءات أو التدابير الاحترازية، إضافة إلى مخالفات متعلقة بتعليمات الدخول المؤقت بوسائل النقل لأغراض تجارية.

وأهابت النيابة العامة بالجمهور التقيد بالتعليمات الوقائية، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، للحد من انتشار مرض «كوفيد-19»، حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وللاطلاع على اللائحة التفصيلية يرجى زيارة الرابط التالي:

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