بلدية دبي تغلق 24 مؤسسة وتخالف 39 خلال 18 يوماً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت 24 مؤسسة، وخالفت 39 أخرى، خلال 18 يوماً، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، شملت مؤسسات متنوعة النشاط.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت 98%، من إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشي البلدية على 36 ألف و219 مؤسسة.

وأنذرت البلدية 403 مؤسسة خلال نفس الفترة، جميعها بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية المحددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها‪ وأكدت البلدية أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في كل المؤسسات.

وأكدت البلدية عدم التهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، محذرة من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

وشملت قرارات الإغلاق أربعة مقاه، و11 مغسلة، ومطعم، وسبعة صالونات تجميل، وثلاثة مراكز لياقة بدنية، وتنوعت المخالفات حول عدم الالتزام بارتداء الكمامة، والاكتظاظ، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية، والنظافة الشخصية، كما تم إغلاق المطعم بسبب مخالفة التعليمات الخاصة باستخدام المواد الكيميائية ونوعية المواد المستخدمة.

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