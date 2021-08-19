موظف يعثر على 45 ألف درهم ويسلمها للشرطة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عثر الموظف بخدمات التسجيل العقاري محمد صالح الواقدي، على حقيبة تحتوي على 45 ألفاً و800 درهم، وشيك بقيمة 70 ألف درهم ومستندات خاصة، بالقرب من جهاز صراف آلي خارج أحد البنوك في شارع الشيخ زايد، وبادر بتسليمها إلى مركز شرطة البرشاء، فيما عمل المركز على التحقق من هوية صاحب الحقيبة وتسليمها له، الأمر الذي أدخل السعادة إلى قلبه وأشاد بالأمن والأمان في إمارة دبي.

وفاجأت القيادة العامة لشرطة دبي، الموظف في مقر عمله بمركز الخدمات الحكومية في البرشاء مول، بتكريم خاص تقديراً لأمانته وحرصه على إعادة الحقيبة إلى صاحبها.

وتوجه مدير مركز شرطة البرشاء، العميد عبدالرحيم بن شفيع، على رأس وفد من المركز إلى مقر عمل الموظف وحرص على تكريمه وسط زملائه، مؤكداً أن التكريم جاء بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خلفية المري، ومساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، تقديراً لأمانته وحرصه على إعادة الحقيبة التي عثر عليها لصاحبها، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص دائماً على تكريم أفراد المجتمع الذين يتحلون بمثل هذه القيم التي تعكس الصورة الإيجابية للأمان في دولة الإمارات.

وتقدم بن شفيع بالشكر إلى الموظف لحسن أمانته ومبادرته الطيبة، وحرصه على التواصل مع مركز شرطة البرشاء من أجل الوصول إلى صاحب الحقيبة وإعادتها له، داعياً أفراد المجتمع اتخاذه قدوةً ومثالاً للصدق والأمانة.

وعبر الموظف عن سعادته بتكريم شرطة دبي وحرصها على القيام بذلك في مكتبه، مشيراً إلى أنه قام بواجبه في تسليم الحقيبة إلى مركز الشرطة بعد العثور عليها حتى يستعيد مالكها أمواله.

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