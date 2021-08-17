موقع إلكتروني للتحقق من اختيار الطلبة المتفوقين لـ «الإقامة الذهبية» في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

دعا مكتب «أبوظبي للمقيمين» أولياء الأمور في إمارة أبوظبي، الراغبين في التأكد من اختيار أحد أبنائهم للحصول على الإقامة الذهبية من فئة الطلاب، إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.adro.gov.ae، الذي أطلقته أخيراً.

وذكر أنه في حال حصول أحد الأبناء على معدل 95% فما فوق خلال العام الدراسي الحالي، يمكن لأولياء أمور التحقق مما إذا تم اختياره للحصول على الإقامة الذهبية من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يتطلب إدخال بيانات الهوية ورقم الطالب. وأوضح أن الإقامة الذهبية تقدم لطلبة المدارس الثانوية العامة من ذوي القدرات العلمية الواعدة، ويمكن أن تغطي الإقامة أيضاً الوالدين والأشقاء المعالين، وتبلغ مدتها خمس سنوات، مشيراً إلى أن الطالب يكون مؤهلاً في حال استوفى معايير عدة، منها أن يكون من ضمن أوائل الثانوية العامة في إحدى مدارس الدولة، وتقديم شهادة الحصول على المرحلة الثانوية، وتوصية من وزارة التربية والتعليم.

وحول آلية التقديم للإقامة الذهبية للطلبة، أوضح المكتب أنه يمكن للمتقدمين زيارة أي من مراكز التقديم، بما فيها مركز «تم» الواقع في برج بني ياس، ومركز «ياس تسهيل» الواقع في مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين بمنطقة مصفح الصناعية، ومركز تواصل تسهيل الواقع في أبراج مكتب البريد.

وبلغ عدد طلبة الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة التي تُطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، من مستحقي الإقامة الذهبية، 2036 طالباً وطالبة، بحسب مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وذكر المكتب عبر موقعه الإلكتروني أن الإقامة الذهبية متاحة في أبوظبي للمواهب الدولية، من العاملين والمبدعين والدارسين والمتفوقين في القطاعات الرئيسة.

وأشار المكتب عبر موقعه الإلكتروني إلى أن الإقامة الذهبية متاحة أيضاً في أبوظبي للمستثمرين وكبار المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث تمنحهم تأشيرات لمدة تصل إلى 10 سنوات.

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