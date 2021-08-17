    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    محمد بن راشد : الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائماً أجمل وأعظم

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    • متابعة موقع الامارات اليوم
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    أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء​، حاكم دبي،  احدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية -الأكبر عالميا في موقع واحد- المرحلة تمثل 300 ميجا تكفي لـ 90 ألف منزل

    وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" لدينا نموذج جديد لإنتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص في دبي … حيث استقطبنا 40 مليار درهم استثمارات من القطاع الخاص لانتاج الطاقة بدبي نتيجة الثقة العالية في مستقبل الإمارة الاقتصادي .. ونقول لهم: الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائماً أجمل وأعظم ..

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