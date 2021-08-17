محمد بن راشد : الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائماً أجمل وأعظم
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، احدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية -الأكبر عالميا في موقع واحد- المرحلة تمثل 300 ميجا تكفي لـ 90 ألف منزل
وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" لدينا نموذج جديد لإنتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص في دبي … حيث استقطبنا 40 مليار درهم استثمارات من القطاع الخاص لانتاج الطاقة بدبي نتيجة الثقة العالية في مستقبل الإمارة الاقتصادي .. ونقول لهم: الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائماً أجمل وأعظم ..
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