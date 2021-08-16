"بلدية دبي" تطلق مشروع "جيو دبي" لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أذكى مدن العالم

في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وانسجاماً مع الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة وريادتها كواحدة من أذكى مدن العالم، أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ مشروع "جيو دبي" الذي يقدم خدمات إعداد خرائط التصوير الجوي للمشاريع والمرافق التابعة للإمارة بما فيها منطقة حتا، وذلك باستخدام طائرة تقنية بدقة عالية تبلغ 10 سنتمترات.

ويأتي هذا المشروع من ضمن أهم المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لبلدية دبي، ضمن المشروع الذي يهدف لتوفير توأم نموذج جيومكاني ثلاثي الابعاد لتحديث خارطة الأساس وحصر أصول الجهات الحكومية وجمع الصور الجوية والبيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية الرقمية منها والوصفية في إمارة دبي.

منظومة رقمية متكاملة

وفي هذه المناسبة قال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تعتبر الصور الجوية التي تلتقطها طائرة جيو دبي من أهم المصادر التي تساهم في دعم اتخاذ القرار وفي وضع الحلول التخطيطية والتطويرية، كما تتيح مراقبة نسبة النمو الحضري والعمراني، وتساعد في دعم الدراسات والبحوث المختلفة في الإمارة بالشكل الذي يعزز مكانة دبي ومركز نظم المعلومات الجغرافية كمركز رائد في تحليل وعرض البيانات والصور الجيومكانية التي تتميز بالحداثة والدقة بما يتناسب مع احتياجات الشركاء الاستراتيجيين".

مراحل تنفيذ المشروع

وحول مراحل تنفيذ المشروع واستخدام هذه التقنية، قالت المهندسة مريم عبيد المهيري، مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: "إن البلدية أول جهة حكومية تستخدم هذه التقنية باستخدام الطائرة، مبينة أن المعلومات تكون متاحة لجميع الجهات الحكومية في الإمارة للاستفادة منها بعد إجراء مسوحات شاملة لجميع المناطق. لافتة إلى أن عملية التصوير والمسح الجوي تمر بالعديد من المراحل من أهمها مرحلة إعداد نقاط التحكم الأرضية وربطها بالنظام الاحداثي للإمارة من خلال النظام العالمي لتحديد المواقع بواسطة الأقمار الاصطناعية (GPS)، ومن ثم تحديد خطوط الطيران وتنفيذ التصوير الجوي باستخدام كاميرا رقمية بدقة 150 ميغا بيكسل بالإضافة إلى تحديد المسارات والارتفاعات التي يتبعها الطيار لتنفيذ العملية، وبعدها تأتي مرحلة معالجة الصور وإعداد المجسمات الرقمية والصور المصححة، واخيراً مرحلة تحليل الصور واستخراج البيانات الجيومكانية وتحديثها بالتكنلوجيا المتقدمة".

وأضافت المهيري، "يوفر المشروع صورا جوية حديثة وعالية الدقة لكافة انحاء الامارة بالإضافة الي بيانات محدثة لنموذج الارتفاع الرقمي Digital Elevation Model – DEM: والذي يشمل نموذج التضاريس الرقمي Digital Terran Model – DTMونموذج الأسطح الرقمي Digital Surface Model – DSM، و يعد نموذج الارتفاع الرقمي من أحد الوسائل المهمة المستخدمة في تطبيقات وأنظمة نظم المعلومات الجغرافية والتي تتيح للمستفيدين رؤية ثلاثية الأبعاد للتضاريس الأرضية، والتي بدورها تساعد المهندسين والمختصين في أعمال مسح الأراضي ودراسات استعمالاتها، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تصميم شبكات الطرق والبنية التحتية والدراسات البيئية والجيولوجية في الإمارة إضافة الي توفير البيانات التي يمكن استخدامها في تطبيقات الواقع المعزز ( VR ) بكل انحاء الإمارة مما يجعل مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي يستشرف المستقبل بمواكبة آخر التطورات بشكل سباق وفعال".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news