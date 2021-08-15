محمد بن زايد يتسلم دعوة رئيس وزراء العراق للمشاركة في قمة دول الجوار

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. دعوة من رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق الدكتور مصطفى الكاظمي .. للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي المقرر عقدها نهاية شهر أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في قصر الشاطئ .. وزير المالية العراقي الدكتور علي عبد الأمير علاوي الذي سلم سموه الرسالة.

ونقل الوزير العراقي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الدكتور مصطفى الكاظمي .. فيما حمله سموه تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي وتمنياته أن يحقق الشعب العراقي الشقيق تطلعاته إلى الاستقرار والأمان والازدهار.

وبحث سموه ووزير المالية العراقي خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين .. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدكتور أنور بن محمد قرقاش وسفير جمهورية العراق لدى الدولة مظفر مصطفى الجبوري.

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