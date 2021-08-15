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    محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين محمد علي الشرفاء رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران

    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراراً بتعيين محمد علي الشرفاء رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران، وإيلينا سورليني عضواً في مجلس الإدارة، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

    هذا ويضم مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران أيضاً كلاً من هشام خالد ملك ومسعود محمد محمود وجاسم حسين ثابت ومنصور محمد الملا وجاكوب كالكمان.

     

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