«بلدية دبي» تغلق 14 مؤسسة وتخالف 34 خلال 12 يوماً

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

كشفت بلدية دبي أنها أغلقت 14 مؤسسة، وخالفت 34 أخرى، خلال 12 يوماً منذ بداية شهر أغسطس الجاري، بسبب عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، شملت مؤسسات متنوعة النشاط.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام جاءت بمتوسط 95% من عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشو البلدية، وشملت 22 ألفاً و525 مؤسسة.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الالتزام لدى غالبية المؤسسات انعكس إيجاباً على عدد المخالفات والإغلاقات اليومي، الذي وصل في بعض الأيام إلى الصفر.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها. ‪ وأكدت البلدية أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في كل المؤسسات العاملة في إمارة دبي.

وشددت على أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة المحددة من قبلها، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، وحذرت من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

وشملت قرارات الإغلاق ثلاثة مقاهٍ، وثلاث مغاسل، إضافة إلى مطعم، وأربعة صالونات تجميل، وثلاثة مراكز لياقة بدنية، وتنوعت أبرز المخالفات حول عدم الالتزام بارتداء الكمامة، والاكتظاظ، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية، والنظافة الشخصية، كما تم إغلاق المطعم بسبب مخالفة التعليمات الخاصة باستخدام المواد الكيميائية ونوعية المواد المستخدمة.

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