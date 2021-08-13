«السكوتر» والسجائر الإلكترونية تتسبّبان في حرائق المركبات صيفاً

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حذرت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية من ترك سبع مواد داخل المركبات أثناء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اشتعالها أو انفجارها، ما يسفر عن حوادث حرائق في المركبات، والمواد السبع هي: السجائر الإلكترونية، السكوتر، الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف، ولاعة السجائر، عبوات الغاز، عبوة العطر المضغوطة، عبوة معقم اليدين.

وذكرت أن نسبة حوادث حرائق المركبات في السنوات الأخيرة ارتفعت خلال فترة الصيف، فيما نتجت عنها خسائر بشرية ومادية، داعية أصحاب المركبات إلى اتخاذ إجراءات السلامة والأمان لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

وشرحت قيادة الدفاع المدني أن أسباب حرائق المركبات تعود إلى عدم إجراء الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمركبة، وترك المواد القابلة للاشتعال في المركبة مثل الولاعات والعطور وعبوات التعقيم، وارتفاع درجة حرارة المحرك إذ يعد ذلك عنصراً رئيساً يؤدي إلى حدوث الحريق، فضلاً عن الحوادث المروية التي قد تسبب حرائق المركبات.

ودعت السائقين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة والمراقبة اليومية لمعدلات التبريد وزيت المحرك، وإجراء الصيانة الدورية من قبل فني متخصص، والامتناع عن التدخين وإيقاف المحرك عند تزويد المركبة بالوقود، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة والتدرب على استخدامها في حال وقوع حادث، وكذا الاحتفاظ بحقيبة الإسعافات الأولية والتدرب على استخدامها.

جدير بالذكر أن «السكوتر» سبّب مشكلات كثيرة وحوادث انفجار عديدة في بلدان مختلفة، بسبب ارتفاع حرارة البطارية، فيما حذر الخبراء والمختصون من خطورته في حال تركه داخل المركبة خلال فصل الصيف، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع حرارة البطارية ومن ثم انفجارها.

كما تهدد بعض أنواع السكوترات السلامة العامة، فإذا انتهت البطاريّة مثلاً يقف السكوتر فجأة، ما يسبّب وقوع مستخدمه فجأة ويشكّل خطورة كبيرة على صحته، خصوصاً إذا كان يتم استخدامها على الطرقات العامة.

بطاريات الليثيوم

حذرت منظمة «السلامة الكهربائية أولاً ESF» البريطانية، من أن الدراجات والسكوتر الكهربائي يمكن أن تشتعل فيهما النيران، ما قد يؤدي إلى اندلاع حريق في عدد كبير من الأجهزة، بسبب وجود خلل في بطاريات الليثيوم، بعد أن سجّلت حالات اشتعال في تلك الوسائل لأسباب متعددة كان أبرزها البطاريات.

كما وقعت حوادث عدة حول العالم بسبب انفجار بعض أنواع السجائر الإلكترونية، التي تعتمد في عملها بطارية بصورة مباشرة، ومن ثم فإن تركها داخل المركبة مع ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى انفجارها.

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