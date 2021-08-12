بلدية دبا الفجيرة تتلف 1.3 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية

المصدر: سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

تخلصت بلدية دبا الفجيرة من 1.3 طن من المواد الغذائية المنتهية وغير صالحة للاستهلاك، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي، بأن فرق التفتيش في البلدية كثفت حملاتها الرقابية الدورية والمفاجئة على المنشآت في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية، حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تنويههم بضرورة الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر.

وأشار إلى أن عدد الزيارات والجولات التفتيشية بلغت خلال الفترة ذاتها 3234 جولة، منها 120 زيارة على الصيدليات، و659 زيارة على الصالونات الرجالية والنسائية، و1102 جولة على أسواق الأسماك واللحوم والخضار، ما أسفر عنها مصادرة (1.32) طن من المواد الغذائية المنتهية وغير صالحة للاستهلاك، و(96.1) كغم من المواد التجميلية والاستهلاكية المنتهية، منها (تجميلية، منظفات، عطور) غير مطابقة للشروط الصحية، بالإضافة إلى مصادرة (21.2) كغم من المواد المحظورة من مادتي النسوار والبان، والتي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات.

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