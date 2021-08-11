بلدية أبوظبي تكافح ظاهرة السيارات المهمَلة بالتوعية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي في أبوظبي وضواحيها، وتستهدف مواجهة ظاهرة السيارات المهمَلة، وإشراك المجتمع في تعزيز المظهر الجمالي والحضاري للمدن.

وتستهدف الحملة، التي تنتهي غداً، تعريف مختلف شرائح المجتمع بالآثار السلبية لظاهرة إهمال السيارات في الشوارع والساحات والمرافق العامة، وإرشادها إلى الطرق السليمة للتعامل مع السيارات.

وأشارت إلى أن المركبات المهمَلة في الشوارع والميادين والمناطق العامة تتلقى إنذاراً ملصقاً مدته ثلاثة أيام، وفي حال لم يتم تصحيح وضع المركبة أو تنظيفها أو نقلها، يتم تحرير مخالفة وسحب المركبة إلى ساحة الحجز، ويمكن لمالك المركبة المحجوزة التصالح ودفع نصف قيمة المخالفة خلال 30 يوماً من إصدار المخالفة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى أهمية الإسهام الفعال في مواجهة كل مشوهات المظهر العام في المدينة، ودعم جهودها من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة والمظهر الحضاري الجميل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news