15 نصيحةً للتحقق من صحة عقود العمل في الإمارات

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

حذرت حكومة الإمارات الأشخاص الأجانب، الذين يرغبون في القدوم إلى الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة من عمليات نصب محتملة قد يتعرضون لها سواء في عقود العمل أو تأشيرات الدخول. ووجهت عبر بوابتها الرسمية 15 نصيحة، مؤكدة أنه ينبغي على الأجنبي إتباعها قبل القدوم إلى الدولة لتجنب عمليات النصب.

ونبهت إلى أن إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يعطيك الحق في العمل داخل الإمارات، وفي حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنك قد تتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.

واستعرضت النصائح الواجب اتباعها وهي:

1- إذا عرض عليك شخصاً ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم لك عرض عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول.

2- بإمكانك التحقق من صحة عرض العمل من خلال سفارة دولة الإمارات في بلدك. ويمكن استخدام رقم عرض العمل للتحقق منالوضع القانوني لصاحب العمل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين (خدمات الاستعلام – حالة الطلب).

2- بعد قيامك بتوقيع عرض العمل، سوف يرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكتروني بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة، وللتحقق من صحة إذن الدخول الصادر من أي إمارة من إمارات الدولة السبع، يرجى الاطلاع على النقطتين 8 و9 أدناه.

4- لا يعطيك إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفي حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنك قد تتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.

5- ينبغي العلم أن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

6- تأكد من أن الشركة لها وجود وقائمة قانوناً، ويمكنك البحث عن إسم الشركة باللغة الإنجليزية والعربية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة.

7- إذا كانت لديك أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف في دولة الإمارات، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الهاتف (97168027666+) أو عبر البريد (ask@mohre.gov.ae)، أو عبر خدمة المحادثة الفورية.

8- إذا كنت قد حصلت على تأشيرة/إذن دخول صادر من دبي، يمكنك التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

9- أما التأشيرات/أذونات الدخول الصادرة من أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، أو الفجيرة، فيمكنك التحقق منصحتها عبر المنصة الإلكترونية (eChannels) التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

10- تصدر أذونات الدخول بغرض السياحة عن شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، وطيران العربية. كما تصدر أذونات الدخول بغرض السياحة عن الفنادق ووكالات السفر المرخصة في دولة الإمارات.

11- حتى لا تدفع أكثر من المستحق، تعرف على رسوم التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من دبي.

12- احصل على المساعدة بشأن التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من دبي عبر خدمة المحادثة الفورية على موقع (آمر)، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

13- تعرف على مزيد من المعلومات عن التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من أبوظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة،والفجيرة عبر خدمة المحادثة الفورية على منصة (eChannels) التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

14 - لا يوجد شيء يسمى «تأشيرة عمل حرة» تمكنك من العمل في أي شركة، بل من المفترض أن تعمل لدى كفيلك أو صاحب العمل الذي أصدر لك التأشيرة. ولكن هناك إمكانية بأن يعطيك الكفيل تصريح للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

15- لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج دولة الإمارات، حيث لا بد من دخول صاحب الطلب إلى الدولة بموجب إذن دخول ساري، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.

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